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В Казахстане экс-зампреда антикоррупционной службы осудили на 5,5 года

В Казахстане экс-зампреда антикоррупционной службы осудили на 5,5 года В Казахстане бывшего заместителя председателя Агентства по противодействию коррупции Максата Кожабаева признали виновным в мошенничестве и приговорили 5,5 года лишения свободы.
Другие страны
13 ноября 2023 г. 14:58
В Казахстане экс-зампреда антикоррупционной службы осудили на 5,5 года

В Казахстане бывшего заместителя председателя Агентства по противодействию коррупции Максата Кожабаева признали виновным в мошенничестве и приговорили к 5,5 года лишения свободы.

Как сообщает Report со ссылкой на Казинформ, суд Шымкента признал Кожабаева виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере с использованием своего служебного положения.

Максат Кожабаев был задержан 9 января сотрудниками Комитета национальной безопасности Казахстана в рамках досудебного расследования по подозрению в совершении коррупционного правонарушения.

Он занимал должность заместителя председателя Агентства по противодействию коррупции Казахстана с июля 2021 года по апрель 2022 года.

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