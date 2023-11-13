В Казахстане экс-зампреда антикоррупционной службы осудили на 5,5 года

В Казахстане бывшего заместителя председателя Агентства по противодействию коррупции Максата Кожабаева признали виновным в мошенничестве и приговорили 5,5 года лишения свободы.

В Казахстане бывшего заместителя председателя Агентства по противодействию коррупции Максата Кожабаева признали виновным в мошенничестве и приговорили к 5,5 года лишения свободы.

Как сообщает Report со ссылкой на Казинформ, суд Шымкента признал Кожабаева виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере с использованием своего служебного положения.

Максат Кожабаев был задержан 9 января сотрудниками Комитета национальной безопасности Казахстана в рамках досудебного расследования по подозрению в совершении коррупционного правонарушения.

Он занимал должность заместителя председателя Агентства по противодействию коррупции Казахстана с июля 2021 года по апрель 2022 года.