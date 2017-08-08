В Казахстане должны учесть риски от антироссийских санкций - Назарбаев

Баку. 8 август. REPORT.AZ/ Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с премьер-министром страны Бакытжаном Сагинтаевым напомнил, что влияние западных санкций на Россию непосредственно влияет на изменения цен на отечественные энергоносители и сырьевую продукцию.

— Я считаю, что правительство напряжённо работает. Я обращаюсь ко всем: до конца года мы должны организованно отработать, чтобы выйти в этом году с хорошими показателями. Существуют риски. Колебания цен на наши энергоносители, сырьевую продукцию. Влияние, возможно, западных санкций в отношении России. Это надо учитывать, — заявил президент Казахстана.

В ходе встречи главе государства был представлен отчёт о деятельности правительства по итогам семи месяцев текущего года. Назарбаев отметил положительную динамику экономических показателей развития страны и подчеркнул важность дальнейшей реализации государственных и отраслевых программ.