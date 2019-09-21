В Казахстане десять военных пострадали при взрыве на военном полигоне

Десять военнослужащих пострадали в результате самопроизвольной детонации фрагмента боеприпаса в Казахстане. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

По данным ведомства, инцидент произошел на полигоне, расположенном в 60 километрах от города Арысь. Военные проводили плановые подрывные работы.Все пострадавшие — контрактники. С осколочными ранениями их доставили в полевой госпиталь министерства обороны.