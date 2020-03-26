В Казахстане число заразившихся коронавирусом достигло 109 человек

Число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Казахстане в четверг достигло 109.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило министерство здравоохранения республики.

Первые положительные результаты тестов на коронавирус были получены в республике 13 марта. Как сообщал во вторник министр информации и общественного развития страны Даурен Абаев, большинство случаев коронавируса зарегистрировано у лиц, прибывших из-за рубежа или контактировавших с больными в самолетах.