В Казахстане число зараженных коронавирусом выросло до 6 человек

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Число подтвержденных случаев коронавируса на территории Казахстана выросло до шести человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил официальный представитель министерства здравоохранения республики Диас Ахметшарип.

Накануне министерство здравоохранения Казахстана сообщило о регистрации первых четырех случаев коронавируса у граждан республики.

"Выявлен еще один заболевший коронавирусной инфекций в Алматы. Это мужчина, 1958 года рождения, частный предприниматель. Он прилетел в Алматы из Москвы 10 марта текущего года", - сказал Д.Ахметшарип в видео, опубликованном министерством в Facebook.

"Еще один пациент - это женщина в Нур-Султане. Она прилетела к нам из Варшавы. Все данные уточняются", - добавил он.

Таким образом, по его словам, в Казахстане число заболевших выросло до шести.