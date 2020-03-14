 Наверх

В Казахстане число зараженных коронавирусом выросло до 6 человек

В Казахстане число зараженных коронавирусом выросло до 6 человек

© Kazakh TV

Число подтвержденных случаев коронавируса на территории Казахстана выросло до шести человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил официальный представитель министерства здравоохранения республики Диас Ахметшарип.

Накануне министерство здравоохранения Казахстана сообщило о регистрации первых четырех случаев коронавируса у граждан республики.

"Выявлен еще один заболевший коронавирусной инфекций в Алматы. Это мужчина, 1958 года рождения, частный предприниматель. Он прилетел в Алматы из Москвы 10 марта текущего года", - сказал Д.Ахметшарип в видео, опубликованном министерством в Facebook.

"Еще один пациент - это женщина в Нур-Султане. Она прилетела к нам из Варшавы. Все данные уточняются", - добавил он.

Таким образом, по его словам, в Казахстане число заболевших выросло до шести.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!