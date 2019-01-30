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    В Казахстане число заболевших корью превысило тысячу человек

    С начала 2019 года в Казахстане зарегистрировано 1114 случаев кори, в том числе среди детей до 14 лет – 799 (71,7%)

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Число заболевших корью в Казахстане с начала года превысило 1 тысячу.

    Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом говорится в сообщении комитет охраны общественного здоровья министерства здравоохранения республики.

    Число заболевших в январе корью казахстанцев превысило этот показатель за весь 2018 год.

    "С начала 2019 года зарегистрировано 1114 случаев кори, в том числе среди детей до 14 лет – 799 (71,7%)", - говорится в сообщении.

    Согласно его данным, в очагах инфекции организованы противоэпидемические мероприятия, направленные на выявление и вакцинацию детей, не привитых против кори.

    Ранее министерство здравоохранения Азербайджана распространило заявление о выявленных случаях заболевания корью в республике.

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