В Казахстане число заболевших корью превысило тысячу человек

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Число заболевших корью в Казахстане с начала года превысило 1 тысячу.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом говорится в сообщении комитет охраны общественного здоровья министерства здравоохранения республики.

Число заболевших в январе корью казахстанцев превысило этот показатель за весь 2018 год.

"С начала 2019 года зарегистрировано 1114 случаев кори, в том числе среди детей до 14 лет – 799 (71,7%)", - говорится в сообщении.

Согласно его данным, в очагах инфекции организованы противоэпидемические мероприятия, направленные на выявление и вакцинацию детей, не привитых против кори.

Ранее министерство здравоохранения Азербайджана распространило заявление о выявленных случаях заболевания корью в республике.