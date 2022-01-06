В Казахстане число погибших силовиков в результате беспорядков выросло до 12

В ходе столкновений в Алматы погибли 12 сотрудников правоохранительных органов, 353 получили ранения.
Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.
Восемь сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии погибли в результате беспорядков в регионах Казахстана, 317 получили ранения.
Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщила пресс-служба МВД республики.
"От рук бесчинствующей толпы пострадали сотни людей, обеспечивающих правопорядок и здоровье населения: правоохранители, медики, а также простые жители, в том числе пожилые люди. 317 сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии получили ранения, погибли восемь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в некоторых областях страны в среду продолжились "беспорядки, вандализм и мародерства, организованные провокаторами и поддержанные хулиганствующими элементами".