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В Казахстане будут продавать табак с 21 года

В Казахстане будут продавать табак с 21 года Президент Казахстана подписал кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения"
Другие страны
7 июля 2020 г. 20:00
В Казахстане будут продавать табак с 21 года

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник подписал кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения", который предусматривает повышение возрастного ценза для продажи табачных изделий с 18 до 21 года.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

"Главой государства подписан кодекс Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения", - говорится в сообщении на сайте президента.

Ранее документ был одобрен парламентом страны. Он, в частности, предусматривает увеличение возрастного ценза для продажи табачных изделий с 18 до 21 года по аналогии с продажей алкогольной продукции, а также содержит уточнение, что граждане вправе согласиться на лечение и другие медицинские вмешательства, в том числе профилактические прививки, или отказаться от них.

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