В Казахстане автобус с рабочими из Китая попал в ДТП, пострадали 14 человек

В Казахстане автобус с рабочими из Китая попал в ДТП, пострадали 14 человек
Другие страны
25 августа 2025 г. 15:04
В Казахстане автобус с рабочими из Китая попал в ДТП, пострадали 14 человек

В Казахстане автобус с рабочими из Китая попал в ДТП, пострадали 14 человек после неудачного разворота.

Об сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на Департамент полиции Астаны.

"Водитель служебного автобуса марки Mercedes при совершении разворота не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет. Пассажиры, находившиеся в салоне, были доставлены в медицинское учреждение. В результате ДТП жертв нет. По данному факту проводится проверка", - отмечается в сообщении.

По ее данным, 14 человек доставили в многопрофильные городские стационары, все они получили необходимую медицинскую помощь.

По данным городского управления здравоохранения, у большинства пострадавших незначительные ушибы. Часть рабочих переведена на амбулаторное лечение, остальные - проходят обследование.

