В Казахстане арестовали бывшего министра обороны

Специализированный межрайонный следственный суд казахстанской столицы вынес во вторник решение об аресте на два месяца бывшего министра обороны страны Мурата Бектанова, который ранее был задержан по подозрению в бездействии в период январских беспорядков.

Специализированный межрайонный следственный суд казахстанской столицы вынес сегодня решение об аресте на два месяца бывшего министра обороны страны Мурата Бектанова, который ранее был задержан по подозрению в бездействии в период январских беспорядков.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба суда.

"22 февраля специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана в отношении подозреваемого Бектанова М. санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

Другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению, отметили в пресс-службе.