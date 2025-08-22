В католическом университете в США произошла стрельба

В американском Университете Вилланова в Пенсильвании произошла стрельба, на месте находятся сотрудники полиции.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал ABC News .

Руководство школы призвало студентов держаться подальше от юридического факультета Скарпа-Холл. Дополнительная информация будет опубликована позже, рассказали в университете.

Правоохранительные органы проводят проверку юридического факультета на предмет наличия пострадавших или подозреваемых, при этом пока неизвестно, с чем именно связана стрельба.

По информации телеканала, сообщения о стрельбе поступили через несколько часов после ложного сообщения о стрельбе в Университете Теннесси в Чаттануге.