В Катаре женщинам разрешили служить в армии

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани подписал закон о продлении срока обязательной военной службы для мужчин с трех месяцев до года, женщины по желанию тоже смогут стать военными.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило Катарское агентство новостей QNA.

Согласно новому закону, женщины старше 18 лет впервые получили право служить в армии на добровольной основе.

"Подданные Катара, мужчины в возрасте от 18 до 35 лет обязаны проходить военную службу. Служба Родине для женщин является добровольной", - цитирует агентство новый закон.

Кроме того, Катар создаст академию военной службы.