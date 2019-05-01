​В Катаре стартует очередной раунд переговоров "Талибана" с США

Очередной, шестой по счету, раунд переговоров "Талибана" с США начнется сегодня в Катаре.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил представитель движения "Талибан" Забиуллах Муджахид.

По его словам, ожидается, что встреча начнется в ближайшее время, так как американская делегация уже прибыла.

Ранее спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад сообщил о выработке черновика соглашения с талибами по итогам пятого раунда переговоров в Дохе, в частности, по выводу американских войск из страны. При этом он отметил, что окончательных договорённостей ещё нет.