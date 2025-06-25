В Катаре призвали к переговорам по Газе на фоне прекращения огня между Ираном и Израилем

В Катаре призвали к переговорам по Газе на фоне прекращения огня между Ираном и Израилем

В Катаре заявили, что прекращение огня между Ираном и Израилем создает "импульс" для новых переговоров по Газе.

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В Катаре заявили, что прекращение огня между Ираном и Израилем создает импульс для новых переговоров по Газе. Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой представителя Министерства иностранных дел Катара Мажеда Аль-Ансари. "Сейчас самое время для президента США Дональда Трампа выступить с инициативой, и мы верим, что он настроен серьезно <...> Мы готовы помочь в этом", — говорит Ансари. "Прекращение огня в Иране и Израиле придало импульс переговорам. Однако мы еще не вышли из затруднительного положения. Есть много деталей, которые я не могу сейчас обсуждать, но я могу сказать вам, что это те же вопросы, которые постоянно меняются в ходе переговоров", - сказал он Ансари также называет иранские удары по американской базе на территории Катара "ударом по отношениям" его страны с Тегераном. Подпишитесь на наш Telegram канал

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