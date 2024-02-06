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Во Франции арестовали мошенников за изготовление оружия на 3D-принтере

Во Франции арестовали мошенников за изготовление оружия на 3D-принтере Французская жандармерия раскрыла международную преступную сеть, которая продает напечатанное на 3D-принтере оружие.
Другие страны
6 февраля 2024 г. 17:27
Во Франции арестовали мошенников за изготовление оружия на 3D-принтере

Французская жандармерия раскрыла международную преступную сеть, которая продает напечатанное на 3D-принтере оружие.

Как передает Report, об этом сообщает газета Monde.

"Триста жандармов были задействованы, чтобы задержать 14 человек и изъять восемь 3D-принтеров, семь единиц оружия, изготовленного исключительно с помощью 3D-печати, и двадцать четыре единицы обычного оружия", - сообщается в материале.

Прокурор Марселя Николя Бессон, в свою очередь, отметил, что это была "первая во Франции" сеть такого рода.

Сообщается, что следователи проникли в группы мошенников в Telegram-канале, что позволило разоблачить сеть, деятельность которой уже успела распространиться на французские регионы Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Иль-де-Франс, Гранд-Эст, Юг-Пиренеи, а также Бельгию. По словам главы киберподразделения, полковника Эрве Петри, оружие, напечатанное на 3D-принтере, обладает весьма хорошим качеством, так что отличить его от оригинала практически невозможно.

Задержанные занимались изготовлением оружия, а другие выступали посредниками с покупателями, которые также были арестованы.

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Версия на английском языке Fraudsters arrested in France for making weapons using 3D printers

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