В Катаре начался саммит арабских государств Персидского залива

Двухдневный 44-й саммит Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) начал работу в Дохе.

Двухдневный 44-й саммит Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) начал работу в Дохе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани в соцсети "X".

"Сегодня я приветствую лидеров и представителей стран ССАГПЗ в Катаре, куда они прибыли для участия в 44-м саммите Совета. Этот саммит проводится в то время, когда наш регион и весь мир сталкиваются с серьезными вызовами, существенную роль в решении которых могут сыграть страны Персидского залива. Участие наших государств внесет вклад в решение текущих проблем и смягчение их последствий", - заявил он.

Помимо лидеров стран Персидского залива, на саммит приглашен президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.