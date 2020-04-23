​В Катаре мечети будут закрыты на время Рамадана

Министерство по делам вакуфов (исламской религиозной собственности) и ислама Катара объявило, что мечети в эмирате останутся закрытыми на время месяца мусульманского поста Рамадана, который начнется в большинстве стран Ближнего Востока 24 апреля.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило агентство QNA.

"Министерство объявляет о продлении закрытия мечетей и запрета на коллективное совершение намазов, а также пятничных молитвенных служб до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность молящихся в рамках превентивных мер, принятых государством для ограничения распространения коронавируса", - отметили в министерстве.

При этом призывы на молитвы не перестанут звучать с минаретов катарских мечетей.

Исключение составит соборная мечеть Катара имама Мухаммеда бен Абдель Ваххаба, где будут проходить молитвенные службы и читаться проповеди по пятницам в присутствии только 40 молящихся из числа имамов, муэдзинов и работников мечети. Там же будут совершаться коллективные молитвы после завершения дня поста в месяц Рамадан и специальные молитвы таравих.

По последним данным минздрава Катара, в стране заразились коронавирусом более 7,1 тысячи человек, десять из них умерли.