В Катаре десятки человек пострадали в результате давки у метро

Несколько десятков человек пострадали в давке при входе на станцию метро после завершения новогодних праздничных мероприятий 1 января в пригороде столицы Катара Лусаиле.

Несколько десятков человек пострадали в давке при входе на станцию метро после завершения новогодних праздничных мероприятий 1 января в пригороде столицы Катара Лусаиле.

Об этом Report сообщает со ссылкой на "Известия".

Отмечается, что после завершения праздничной программы зрители поспешили к ближайшей станции метро, чтобы успеть до его закрытия. Власти продлили работу метро до 02:00 по местному (03:00 по бакинскому) времени, в то время как мероприятие закончилось в 01:00. Из-за этого на площади и на самой станции образовалась огромная толпа и произошла давка.

Усиленные наряды полиции пытались сдержать толпу, применяя дубинки и плетки, чтобы отогнать людей от ограждений. Ограждения соорудили для регулирования потоков.

Полиция также начала объявлять в громкоговорители, что работа метро в новогоднюю ночь будет круглосуточной, однако станцию по-прежнему окружила толпа, пытающаяся прорваться к метро. Пострадавшим оказывают помощь врачи и парамедики, к станции вызваны дополнительные машины скорой помощи.