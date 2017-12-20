В Каталонии завершилась кампания по досрочным выборам в парламент

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ В полночь по местному времени в Барселоне завершилась избирательная кампания, начался день тишины. Выборы состоятся в четверг, 21 декабря.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, на 20 и 21 декабря объявлены выходные во многих учреждениях Каталонии — школах, детских садах, административных учреждениях.

В то же время, несмотря на начавшийся день тишины, на улицах Барселоны продолжает появляться предвыборная агитация. В частности, буквально за несколько часов до окончания агитации на знаменитой улице Рамбла появились плакаты коалиции "Вместе за Каталонию" экс-главы региона Карлеса Пучдемона с лозунгом "Пучдемон — наш президент".