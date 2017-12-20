 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Каталонии завершилась кампания по досрочным выборам в парламент

    Выборы состоятся в четверг, 21 декабря

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ В полночь по местному времени в Барселоне завершилась избирательная кампания, начался день тишины. Выборы состоятся в четверг, 21 декабря.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, на 20 и 21 декабря объявлены выходные во многих учреждениях Каталонии — школах, детских садах, административных учреждениях.

    В то же время, несмотря на начавшийся день тишины, на улицах Барселоны продолжает появляться предвыборная агитация. В частности, буквально за несколько часов до окончания агитации на знаменитой улице Рамбла появились плакаты коалиции "Вместе за Каталонию" экс-главы региона Карлеса Пучдемона с лозунгом "Пучдемон — наш президент".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi