В Каталонии за два дня протестов пострадали более 70 правоохранителей

По меньшей мере 72 сотрудника правоохранительных органов пострадали накануне и сегодня в ходе акций протеста в Каталонии в связи с решением Верховного суда Испании в отношении каталонских политиков, причастных к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Отметим, что акции протеста в ряде каталонских городов в Испании закончились столкновениями с полицией и беспорядками, наиболее сложная ситуация сложилась в Барселоне, где в манифестациях приняли участие 40 тысяч человек. Митингующие забрасывали стражей правопорядка различными предметами, сносили заграждения, поджигали контейнеры для мусора, пытались прорваться к зданиям представительств испанского правительства. Правоохранительные органы Каталонии Mossos de Escuadra применили дубинки и резиновые пули.

Согласно последним данным, 15 и 16 октября в ходе беспорядков пострадали 54 сотрудника правоохранительных органов Каталонии Mossos de Escuadra и 18 сотрудников национальной полиции. Помимо этого сообщается, что число задержанных в провинции Барселона составило 29 человек - 14 в Таррагоне и 8 в Льейде.

В течение двух последних дней радикалы перекрывают дороги и железнодорожные пути в различных регионах автономного сообщества. Накануне, по крайней мере на двух трассах, происходили столкновения между радикалами и полицией. До сих пор остаются заблокированы несколько дорог.

Ранее сообщалось, что общее число пострадавших в результате протестов в Каталонии составило более 130 человек.