В Каталонии в ходе протестов задержаны 128 человек, пострадали 207 стражей порядка

Свыше 200 сотрудников правоохранительных органов пострадали с начала 14 октября акций протеста в Каталонии против вынесения приговора лидерам регионального сепаратистского движения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу на пресс-конференции исполняющий обязанности главы МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка.

"Были задержаны 128 человек", - сказал и. о. главы ведомства. Он добавил, что всего в ходе манифестаций пострадали 207 стражей порядка.

Напомним, что митинги, перекрытия дорог, железнодорожных путей и беспорядки начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры двенадцати каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году.