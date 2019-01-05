В Каталонии три человека погибли и 15 пострадали при пожаре в жилом доме

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Баку. 5 января REPORT.AZ/ Три человека погибли и 15 пострадали в результате пожара, произошедшего в каталонском городе Бадалона, cообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.
Пожар произошел в десятиэтажном здании. В числе пострадавших ребенок, который находится в критическом состоянии. Еще два человека получили тяжелые травмы после того, как выпрыгнули из окон, спасаясь от огня.
Во время тушения пожара в качестве предосторожности были эвакуированы соседние дома.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости