В Каталонии протестующие заблокировали железную дорогу

Протестующие против решения ВС Испании в отношении каталонских политиков, причастных к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году, утром заблокировали один из участков железнодорожных путей в муниципалитете Матаро, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

По данным местных СМИ, члены Комитетов защиты республики (CDR) – радикального течения движения за независимость - cегодня утром перекрыли железнодорожные пути на участке Матаро-Барселона, в связи с чем движение поездов было прервано.

Как отмечается, к утру не удалось восстановить движение на путях следования высокоскоростных поездов в Жироне, которые были повреждены накануне. Таким образом, по-прежнему прервано сообщение между Барселоной и Жироной, а также движение поездов в сторону Фигереса.

На некоторое время было прервано движение между муниципалитетами Сан-Мигель-де-Флувья и Фласса после того, как срезанное бензопилой дерево упало на контактную линию.

Движение по автомагистралям в сторону Барселоны также затруднено. На дорогах наблюдаются многокилометровые пробки.

Ранее Верховный суд Испании приговорил руководство каталонских сепаратистов к различным тюремным срокам до 13 лет.

Число пострадавших в ходе протестов в связи с решением Верховного суда Испании в отношении каталонских политиков составило более 130 человек.