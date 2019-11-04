В Каталонии проходит акция протеста из-за визита короля Испании в Барселону

Акция протеста сторонников независимости Каталонии проходит в Барселоне в связи с визитом королевской семьи в город.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, тысячи человек собрались перед дворцом конгрессов в каталонской столице, где проходит церемония вручения премии принцессы Жироны, свидетельствуют кадры, которые транслирует телеканал 24 Horas.

Митингующие пытаются заблокировать все входы в здание и помешать проходу гостей, свидетельствует видео из социальных сетей.

В толпе заметны призывы, направленные против монархии. "У нас нет короля" и "Гильотина для сатрапов", - написало на некоторых из них. На фотографиях, опубликованных в соцсетях организациями, поддерживающими независимость, видно, как митингующие жгут портреты главы государства.

Организаторами акции выступили радикальная организация "Комитеты защиты республики". Она призывала всех желающих прийти к дворцу конгрессов "со свистками, кастрюлями" и всем тем, что может издавать шум, а также "фотографиями, которые они хотят", чтобы сжечь.

В связи с визитом в Барселону королевской семьи туда были направлены дополнительные подразделения национальной полиции из других регионов Испании.