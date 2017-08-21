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    В Каталонии полицейские застрелили мужчину с поясом смертника

    Он был обнаружен в ходе спецоперации в рамках расследования терактов в Барселоне и Камбрильсе

    Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Полиция застрелила мужчину с поясом смертника в населенном пункте Субиратс в провинции Барселона.

    Как передает Report, об этом сообщает радиостанция Cadena Ser.

    По данным радиостанции, полиция ликвидировала мужчину с поясом смертника на 16-м километре шоссе 243 в районе Субиратса. Сообщается, что он был обнаружен в ходе спецоперации в рамках расследования терактов в Барселоне и Камбрильсе.

    Детали произошедшего выясняются.

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