В Каталонии полицейские застрелили мужчину с поясом смертника

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Полиция застрелила мужчину с поясом смертника в населенном пункте Субиратс в провинции Барселона.

Как передает Report, об этом сообщает радиостанция Cadena Ser.

По данным радиостанции, полиция ликвидировала мужчину с поясом смертника на 16-м километре шоссе 243 в районе Субиратса. Сообщается, что он был обнаружен в ходе спецоперации в рамках расследования терактов в Барселоне и Камбрильсе.

Детали произошедшего выясняются.