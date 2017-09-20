В Каталонии полицейские перешли на особый режим работы

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Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел Испании поручило перевести на особый режим работы полицию в Каталонии с 20 сентября по 5 октября, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

"Руководство полиции переведет на экстренный режим работы сотрудников органов государственной безопасности", - говорится в сообщении МВД страны.

В министерстве также отметили, что срок действия таких мер может быть продлен в зависимости от развития ситуации.

Ранее в среду гражданская гвардия Испании провела обыски в офисах нескольких департаментов правительства Каталонии, в ходе которых были задержаны глава департамента экономики Каталонии Жозеп Мария Жове и еще 11 человек, в том числе глава налогового ведомства Каталонии и сотрудники министерства телекоммуникаций, а также труда и социальных вопросов.

По данным местных СМИ, обыски могут быть связаны с поиском документации по запланированному референдуму о независимости автономии.

Также сообщается, что около двух тысяч протестующих против обысков испанских властей в Каталонии собрались перед зданием департамента экономики в Барселоне, в результате чего частично нарушено автобусное сообщение в городе.