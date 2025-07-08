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В Каталонии к тушению лесного пожара присоединились военные

В Каталонии к тушению лесного пожара присоединились военные Испанские военные присоединились к тушению крупного лесного пожара в районе муниципалитета Паульс (автономное сообщество Каталония).
Другие страны
8 июля 2025 г. 13:27
В Каталонии к тушению лесного пожара присоединились военные

Испанские военные присоединились к тушению крупного лесного пожара в районе муниципалитета Паульс (автономное сообщество Каталония).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил премьер-министр королевства Педро Санчес.

"Внимательно слежу за развитием [ситуации] вокруг лесного пожара в Паульсе, - написал глава правительства в X. - Состав воинского подразделения по чрезвычайным ситуациям уже находится в этом районе, чтобы помочь в его тушении". Как уточнили региональные власти, огонь уже выжег более 2,3 тыс. га леса.

Тушение пожара осложняется сильными порывами ветра, достигающими 25 м/с. Из-за огня было перекрыто движение по некоторым трассам. В борьбе со стихией задействована воздушная техника. В общей сложности примерно 2 тыс. местным жителям надлежит не покидать свои дома по соображениям безопасности.

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