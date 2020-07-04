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В Каталонии изолируют район с населением в 200 тыс. человек из-за пандемии

В Каталонии изолируют район с населением в 200 тыс. человек из-за пандемии Правительство Каталонии приняло решение ввести дополнительные ограничительные меры в районе Сегрия (провинция Льейда) с населением более 200 тыс. человек из-за роста числа инфицированных новым коронавирусом.
Другие страны
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4 июля 2020 г. 19:25
В Каталонии изолируют район с населением в 200 тыс. человек из-за пандемии

Правительство Каталонии приняло решение ввести дополнительные ограничительные меры в районе Сегрия (провинция Льейда) с населением более 200 тыс. человек из-за роста числа инфицированных новым коронавирусом.

Как передает Report  со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава кабмина автономии Ким Торра.

"Мы решили ввести ограничения по периметру Сегрии из-за данных, которые подтверждают слишком значительный рост числа инфицированных COVID-19, - уточнил он. - Это сложное решение, которое вступает в силу сегодня в полдень, ограничивая въезд и выезд из района". "Приоритетом правительства Каталонии являются жизнь и здоровье людей, и оно примет все необходимые меры и решения", - добавил Торра, не назвав даты окончания изоляции.

Отметим, что с начала распространения инфекции в Испании было выявлено более 250 тыс. случаев заражения коронавирусом, свыше 28,3 тыс. пациентов умерли.

 

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