В Кашмире в результате обстрела со стороны Индии погибли 11 человек

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ По меньшей мере, 11 человек погибли в Кашмире в результате попадания пассажирского автобуса под артиллерийский обстрел со стороны Индии. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлениипакистанских властей.

По поступающим данным, вооруженные силы Пакистана открыли ответный огонь. Власти Индии эту информацию пока не прокомментировали.

Очередное обострение отношений между Индией и Пакистаном произошло после того, как 18 сентября боевики атаковали расположение индийского батальона близ города Ури в Джамму и Кашмире, в результате чего погибли 19 военнослужащих.

Территория древнего княжества Кашмир остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. Кашмирская проблема стала причиной двух из трех индо-пакистанских войн. В настоящее время в Кашмире нет государственной границы: его территорию разделяет так называемая линия контроля.