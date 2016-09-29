В Кашмире произошла перестрелка между военными Пакистана и Индии

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере двое пакистанских военных убиты в ходе перестрелки между военнослужащими Пакистана и Индии утром в Кашмире, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Пока нет информации о потерях с индийской стороны.

Пакистанский телеканал Geo-TV сообщил, что индийские военные открыли "неспровоцированный огонь" по позициям пакистанской армии. "Индийские орудия замолчали, как только мы дали им ответ", - сообщает телеканал со ссылкой на пакистанские военные источники.

В свою очередь индийская сторона сообщает, что пакистанская армия нарушила режим прекращения огня и открыла стрельбу через Линию контроля в округе Купвара в Джамму и Кашмире.

Как сообщает NDTV, премьер-министр Индии Нарендра Моди созвал срочное правительственное совещание по поводу перестрелок в Кашмире.