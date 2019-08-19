В Кашмире открываются правительственные здания и часть школ

Власти спорной территории Джамму и Кашмир открыли часть школ и все официальные правительственные учреждения в столице региона Сринагаре, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Местные телеканалы отмечают, что данное решение - начало смягчения строгих мер безопасности, введенных в Джамму и Кашмире после того, как правительство Индии лишило эту территорию статуса штата.

Пока будут открыты только 196 школ из примерно 900, действующих в Сринагаре. Власти призвали родителей отправлять детей только в эти школы из-за вопроса безопасности.

Все правительственные учреждения сегодня должны быть открыты. Власти также восстановили работу примерно двух третей городских телефонов. Услуги мобильной связи и интернета будут восстановлены только после всестороннего анализа ситуации в сфере безопасности.

При этом многие местные политики и активисты различных партий, в том числе бывшие главные министры Джамму и Кашмира Омар Абдулла и Мехбуба Муфти, пока остаются под стражей. Власти также отменили разрешенное ранее использование интернета и мобильных телефонов в некоторых районах Джамму - из-за угроз столкновений.