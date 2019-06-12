​В Карибском море пропала лодка с 32 мигрантами из Венесуэлы

Лодка с 32 мигрантами из Венесуэлы, которые намеревались добраться до острова Кюрасао, пропала в Карибском море.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил депутат Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Боливарианской Республики Луис Стефанелли.

По его словам, лодка вышла в море в минувшую пятницу, однако до настоящего времени ни один из тех, кто находился на ее борту, не связался со своими близкими. "Велика вероятность того, что случилась трагедия", - подчеркнул депутат.

Официальных комментариев по этому поводу пока не поступало.