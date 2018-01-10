В Карибском море произошло мощное землетрясение

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 7,8 произошло в Карибском море у побережья Гондураса.

Как передает Report, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 02.51 по времени UTC. Эпицентр располагался в 201 километре к северо-востоку от населенного пункта Барра-Патука в Гондурасе. Очаг землетрясения залегал на глубине 33 километров.

Есть угроза цунами.

Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.