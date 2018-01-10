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    В Карибском море произошло мощное землетрясение

    Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 7,8 произошло в Карибском море у побережья Гондураса.

    Как передает Report, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

    Подземные толчки были зафиксированы в 02.51 по времени UTC. Эпицентр располагался в 201 километре к северо-востоку от населенного пункта Барра-Патука в Гондурасе. Очаг землетрясения залегал на глубине 33 километров.

    Есть угроза цунами.

    Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

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