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В Карибском море изъяли крупнейшую в 2023 году партию кокаина

В Карибском море изъяли крупнейшую в 2023 году партию кокаина Военно-морские силы (ВМС) Колумбии в координации с властями Соединенных Штатов и Панамы конфисковали крупнейшую в 2023 году партию кокаина в Карибском море массой порядка 5,5 тонны.
Другие страны
29 апреля 2023 г. 01:29
В Карибском море изъяли крупнейшую в 2023 году партию кокаина

Военно-морские силы (ВМС) Колумбии в координации с властями Соединенных Штатов и Панамы конфисковали крупнейшую в 2023 году партию кокаина в Карибском море массой порядка 5,5 тонны.

Как передает Report, об этом сообщается на странице ВМС Колумбии в Twitter.

"В водах Карибского моря ВМС Колумбии изъяли около 5,5 тонны гидрохлорида кокаина", — указывается в сообщении.

В ведомстве пояснили, что береговая охрана и авиация также оказала поддержку флоту в перехвате трех скоростных катеров. Иных подробностей и деталей операции и расследования не приводится.

Изъятая партия наркотиков оценивается в 184 миллиона долларов США.

По информации колумбийского министерства обороны, в 2022 году власти страны изъяли из оборота 671 тонну кокаина, а в 2023 поставлена цель конфисковать 834 тонны этого запрещенного психоактивного вещества.

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