В Кардиффе после полумарафона скончалось два бегуна

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ В ходе 15-го, юбилейного полумарафона в Кардиффе скончалось два бегуна.

Как передает Report, мужчины пересекли финишную черту, пробежав чуть более 21 километра, после чего упали. У обоих произошла остановка сердца.

Как отмечает издание The Sun, один из бегунов упал на глазах у жены и годовалого ребёнка, а другой финишировал вместе со своей девушкой. Мужчины были доставлены в Университетский госпиталь Уэльса, где врачи констатировали их смерть.

В полумарафоне в Кардиффе приняло участие 25 тысяч человек. Лучший результат среди мужчин показал австралиец Джек Райнер, пробежавший дистанцию за час одну минуту и одну секунду. Среди женщин самой быстрой стала Джульет Чекуэл из Уганды, финишировавшая через час девять минут и 45 секунд после старта.