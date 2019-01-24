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    В Каракасе возобновились столкновения, сопровождаемые взрывами - ВИДЕО - ФОТО

    Речь идет о взрывах гранат и бомб со слезоточивым газом

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Ожесточенные столкновения, сопровождаемые мощными взрывами, идут в одном из районов столицы Венесуэлы.

    Как передает Report, об этом сообщает венесуэльский телеканал TVV в Twitter.

    "Сильные взрывы и столкновения на мосту... в районе Петаре (в Каракасе - ред.)", - говорится в сообщении телеканала.

    Ряд СМИ сообщают, что речь идет о взрывах гранат и бомб со слезоточивым газом.

    В ходе протестов за последние дни  были задержаны 218 человек, по меньшей мере 16 человек погибли

    Отметим, что председатель парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо в среду объявил себя исполняющим обязанности главы государства во время митинга в Каракасе.

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