В Каракасе возобновились столкновения, сопровождаемые взрывами - ВИДЕО - ФОТО

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Ожесточенные столкновения, сопровождаемые мощными взрывами, идут в одном из районов столицы Венесуэлы.

Как передает Report, об этом сообщает венесуэльский телеканал TVV в Twitter.

"Сильные взрывы и столкновения на мосту... в районе Петаре (в Каракасе - ред.)", - говорится в сообщении телеканала.

Ряд СМИ сообщают, что речь идет о взрывах гранат и бомб со слезоточивым газом.

В ходе протестов за последние дни были задержаны 218 человек, по меньшей мере 16 человек погибли.

Отметим, что председатель парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо в среду объявил себя исполняющим обязанности главы государства во время митинга в Каракасе.

Comenzó el tiroteo en petare Caracas hoy le tocó a los barrios del este de la ciudad, Conas por todos lados pic.twitter.com/aM4rcyTtWy — JuanCarlosFranco (@Francojuanky) 24 января 2019 г.