В Каракасе возобновились столкновения, сопровождаемые взрывами - ВИДЕО - ФОТО

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Ожесточенные столкновения, сопровождаемые мощными взрывами, идут в одном из районов столицы Венесуэлы.
Как передает Report, об этом сообщает венесуэльский телеканал TVV в Twitter.
"Сильные взрывы и столкновения на мосту... в районе Петаре (в Каракасе - ред.)", - говорится в сообщении телеканала.
Ряд СМИ сообщают, что речь идет о взрывах гранат и бомб со слезоточивым газом.
В ходе протестов за последние дни были задержаны 218 человек, по меньшей мере 16 человек погибли.
Отметим, что председатель парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо в среду объявил себя исполняющим обязанности главы государства во время митинга в Каракасе.
Comenzó el tiroteo en petare Caracas hoy le tocó a los barrios del este de la ciudad, Conas por todos lados pic.twitter.com/aM4rcyTtWy— JuanCarlosFranco (@Francojuanky) 24 января 2019 г.
10:40 pm el amparo Caracas, enfrentamientos y detonaciones reportan vencinos pic.twitter.com/xAI67xXyYX— JuanCarlosFranco (@Francojuanky) 24 января 2019 г.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости