В Каракасе сообщили о первой жертве протестов - ВИДЕО

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Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Появилась информация о первой жертве протестов в Каракасе.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА «Новости», об этом сообщил депутат оппозиционного парламента Венесуэлы Хосе Оливарес в своём Twitter.

«Нам подтвердили, что в больницу района Катиа поступил первый погибший в результате применения огнестрельного оружия во время протестов», – написал он.

В настоящее время в различных районах города люди строят баррикады, есть информация о первых стычках с военными.

Глава оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо призывал народ 23 января выйти на улицы в знак протеста против происходящего в стране.

Ранее Николас Мадуро назвал нового спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо агентом США.