​В Каракасе метро возобновило работу после отключения электричества

Метро Каракаса восстановило работу после масштабного отключения электричества, затронувшего всю страны.

"Мы информируем наших пользователей, что коммерческое обслуживание обеспечивается на всех линиях в полном объеме".

Как передаёт Report, об этом отмечается в заявлении перевозчика, опубликованном в Twitter.

Метро столицы приостановило работу 22 июля из-за масштабного отключения электроэнергии, которое затронуло всю территорию страны.

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что первые итоги расследования показали, что произошла "электромагнитная атака". Целью атаки, по словам Родригеса, была основная гидроэнергетическая система страны.