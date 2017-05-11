В Каракасе число пострадавших в ходе протестов превысило 90 человек

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Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Число получивших различные ранения в ходе протестов в столице Венесуэлы Каракасе достигло 93 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава администрации района Чакао Рамон Мучачо.

"Баланс центра здоровья Чакао: 93 пациента. Двое с пулевыми ранениями (вне опасности), 72 — с травмами, шестеро — с ранениями дробью, 13 — с удушьем. Погибших нет", — написал Мучачо в своем микроблоге в Twitter.

Протесты в Венесуэле начались 4 апреля после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи.

Общее число погибших за этот период, по разным оценкам, колеблется от 39 до 46 человек.