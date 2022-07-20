В Каракалпакстане досрочно прекращается действие режима ЧП

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О прекращении действия чрезвычайного положения на территории Республики Каракалпакстан".
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Согласно документу, с 05:00 21 июля текущего года досрочно прекращается действие чрезвычайного положения на территории Каракалпакстана, введенного соответствующим указом главы государства.
Документ направлен на утверждение в палаты Олий Мажлиса (парламент) Республики Узбекистан.
Напомним, 2 июля президент Шавкат Мирзиёев подписал указ "О введении чрезвычайного положения на территории Республики Каракалпакстан".