В Каракалпакстане досрочно прекращается действие режима ЧП

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О прекращении действия чрезвычайного положения на территории Республики Каракалпакстан".

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О прекращении действия чрезвычайного положения на территории Республики Каракалпакстан".

Об этом сообщает Report со ссылкой на местные СМИ.

Согласно документу, с 05:00 21 июля текущего года досрочно прекращается действие чрезвычайного положения на территории Каракалпакстана, введенного соответствующим указом главы государства.

Документ направлен на утверждение в палаты Олий Мажлиса (парламент) Республики Узбекистан.

Напомним, 2 июля президент Шавкат Мирзиёев подписал указ "О введении чрезвычайного положения на территории Республики Каракалпакстан".