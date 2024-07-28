В Карачаево-Черкесии при крушении легкомоторного самолета погиб один человек

Один человек погиб, еще один пострадал в результате падения легкомоторного самолета на территории Малокарачаевского района Карачаево-Черкесии (РФ).

Один человек погиб, еще один пострадал в результате падения легкомоторного самолета на территории Малокарачаевского района Карачаево-Черкесии (РФ).

Как передает Report , об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

"Поступила информация о том, что на территории Малокарачаевского района вблизи населенного пункта Красный Курган произошло падение легкомоторного самолета. На борту находились два человека, один из них погиб. Пострадавший доставлен в Малокарачаевскую центральную районную больницу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для ликвидации последствий происшествия привлечена группировка из 15 человек и 5 единиц техники.