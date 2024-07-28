О нас

В Карачаево-Черкесии при крушении легкомоторного самолета погиб один человек

В Карачаево-Черкесии при крушении легкомоторного самолета погиб один человек Один человек погиб, еще один пострадал в результате падения легкомоторного самолета на территории Малокарачаевского района Карачаево-Черкесии (РФ).
Другие страны
28 июля 2024 г. 15:30
В Карачаево-Черкесии при крушении легкомоторного самолета погиб один человек

Один человек погиб, еще один пострадал в результате падения легкомоторного самолета на территории Малокарачаевского района Карачаево-Черкесии (РФ).

Как передает Report, об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

"Поступила информация о том, что на территории Малокарачаевского района вблизи населенного пункта Красный Курган произошло падение легкомоторного самолета. На борту находились два человека, один из них погиб. Пострадавший доставлен в Малокарачаевскую центральную районную больницу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для ликвидации последствий происшествия привлечена группировка из 15 человек и 5 единиц техники.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Армении произошло серьезное ДТП, есть погибший и пострадавшие
В Армении произошло серьезное ДТП, есть погибший и пострадавшие
27 июля 2024 г. 18:57
Народный артист Агададаш Агаев привлечен к уголовной ответственности
Народный артист Агададаш Агаев привлечен к уголовной ответственности
23 июля 2024 г. 19:20
Харрис опередила Трампа в первом опросе после выхода Байдена из президентской гонки
Харрис опередила Трампа в первом опросе после выхода Байдена из президентской гонки
24 июля 2024 г. 01:47
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
27 июля 2024 г. 12:46
Бомбардировщик Су-34 упал в Волгоградской области
Бомбардировщик Су-34 упал в Волгоградской области
27 июля 2024 г. 16:36
Агададашу Агаеву и охраннику клиники предъявлены обвинения после инцидента в Баку
Агададашу Агаеву и охраннику клиники предъявлены обвинения после инцидента в Баку
25 июля 2024 г. 16:59
В Баку изменена схема движения 7 автобусных маршрутов
В Баку изменена схема движения 7 автобусных маршрутов
26 июля 2024 г. 09:34
В Минобороны Азербайджана предупредили Армению: Будут приняты надлежащие ответные меры
В Минобороны Азербайджана предупредили Армению: Будут приняты надлежащие ответные меры
25 июля 2024 г. 17:20
Нетаньяху заявил, что Хезболлах заплатит высокую цену за удар по Голанам
Нетаньяху заявил, что "Хезболлах" заплатит высокую цену за удар по Голанам
28 июля 2024 г. 01:26
Найден пропавший в Бинагадинском районе семилетний ребенок с аутизмом
Найден пропавший в Бинагадинском районе семилетний ребенок с аутизмом
25 июля 2024 г. 12:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi