В Канзасе произошел взрыв на авиационном заводе, 14 пострадавших - ОБНОВЛЕНО

В результате взрыва емкости с азотом на заводе в городе Уичито (штат Канзас, США) пострадали 14 человек.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил начальник пожарного департамента Скотт Фромм.
"Взорвалась большая емкость со сжатым азотом. В результате травмы различной степени тяжести получили 14 человек, некоторые из них доставлены (в больницу). Погибших нет", - сказал Фромм.
*** 20:26
Взрыв произошел на авиационном заводе в городе Уичита (штат Канзас, США).
Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN.
По данным телеканала, взрыв произошел на заводе №3 компании Beechcraft, входящей в Textron Aviation, которая производит одно - и двухмоторные самолеты.
Информации о пострадавших у властей пока нет, известно, что завод был закрыт в связи с рождественскими праздниками.
На месте работают спасатели и пожарные.
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