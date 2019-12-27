В Канзасе произошел взрыв на авиационном заводе, 14 пострадавших - ОБНОВЛЕНО

В результате взрыва емкости с азотом на заводе в городе Уичито (штат Канзас, США) пострадали 14 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил начальник пожарного департамента Скотт Фромм.

"Взорвалась большая емкость со сжатым азотом. В результате травмы различной степени тяжести получили 14 человек, некоторые из них доставлены (в больницу). Погибших нет", - сказал Фромм.

*** 20:26

Взрыв произошел на авиационном заводе в городе Уичита (штат Канзас, США).

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN.

По данным телеканала, взрыв произошел на заводе №3 компании Beechcraft, входящей в Textron Aviation, которая производит одно - и двухмоторные самолеты.

Информации о пострадавших у властей пока нет, известно, что завод был закрыт в связи с рождественскими праздниками.

На месте работают спасатели и пожарные.