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В Каннах отключили газ и электричество в знак протеста против пенсионной реформы

В Каннах отключили газ и электричество в знак протеста против пенсионной реформы Часть южного французского города Канн во вторник на время осталась без газа и электричества.
Другие страны
23 мая 2023 г. 21:00
В Каннах отключили газ и электричество в знак протеста против пенсионной реформы

Часть южного французского города Канн во вторник на время осталась без газа и электричества.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает радиостанция France Info со ссылкой на префектуру региона.

В частности, отключением от источников энергии затронуты отели и рестораны.

Отмечается, что местные власти связывают эту ситуацию с протестами сотрудников профсоюза энергетиков, которые ранее пообещали "100 дней злости" из-за пенсионной реформы.

В Каннах в настоящее время проходит международный Каннский фестиваль.

Ранее сообщалось, что организаторы фестиваля запаслись электрогенераторами на случай отключения электричества профсоюзами. Местная префектура также запретила любые манифестации близ знаменитой набережной Круазет на время мероприятия.

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