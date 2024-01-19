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В Канаду с 2022 года прибыли 210 тыс. украинских беженцев

В Канаду с 2022 года прибыли 210 тыс. украинских беженцев Более 210 тыс. украинских беженцев прибыли в Канаду с марта 2022 года после начала российско-украинской войны.
Другие страны
19 января 2024 г. 08:36
В Канаду с 2022 года прибыли 210 тыс. украинских беженцев

Более 210 тыс. украинских беженцев прибыли в Канаду с марта 2022 года после начала российско-украинской войны.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CTV.

По его сведениям, ожидается приезд еще не менее 90 тыс. человек.

Всего власти Канады выдали украинцам более 936 тыс. виз по специальной программе, действие которой заканчивается 31 марта 2024 года. По данным на 28 ноября 2023 года, ею воспользовались чуть более 210 тыс. жителей Украины. Согласно опросу, проведенному канадской миграционной службой, еще не менее 90 тыс. украинцев могут прибыть в Канаду до конца марта.

Наличие специальной визы, в частности, позволяет украинцам получать пособия в Канаде до окончания срока ее действия.

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Версия на английском языке Tens of thousands of Ukrainians expected to come to Canada in next few months
Версия на азербайджанском языке Kanadaya 2022-ci ildən 210 min ukraynalı qaçqın gedib

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