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В Канаду пришли морозы до 55 градусов

В Канаду пришли морозы до 55 градусов Экстремальные морозы пришли на этой неделе в Западную и Центральную Канаду.
Другие страны
27 декабря 2021 г. 22:14
В Канаду пришли морозы до 55 градусов

Экстремальные морозы пришли на этой неделе в Западную и Центральную Канаду.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в понедельник в информационном бюллетене Национального метеобюро страны.

Так, предупреждения о сильных морозах - от минус 35 до минус 55 градусов Цельсия - были распространены в Альберте, Британской Колумбии, Манитобе, северной части Онтарио и Саскачеване. Например, в городах Ред-Дир и Эдмонтон (оба находятся в провинции Альберта), где 26 декабря начался молодежный чемпионат мира по хоккею, столбики термометров местами могут опускаться от 39 до 45 градусов ниже ноля.

В связи с такой погодой синоптики также распространили предупреждение о том, что столь экстремальные холода могут вызвать переохлаждение и привести к обморожению. Кроме того, метеорологи призвали канадцев не забывать о домашних животных и не оставлять их на улице.

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Версия на азербайджанском языке Kanadada 55 dərəcə şaxta gözlənilir

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