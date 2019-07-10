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В канадском отеле 46 человек отравились угарным газом

В канадском отеле 46 человек отравились угарным газом

В Канаде по меньше мере 46 человек отравились угарным газом в отеле в Виннипеге.

Как передаёт Report, об этом во вторник, 9 июля, сообщает телеканал CBC со ссылкой на местную администрацию.

Инцидент произошел в отеле Super 8 Motel West. Концентрация оксида углерода внутри гостиницы превысила опасный уровень в десятки раз. Предполагается, что ЧП произошло из-за неполного сгорания отработанного газа в кулинарных плитах или неполной вентиляции.

Отмечается, что среди 46 госпитализированных 15 человек находятся в критическом состоянии.

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