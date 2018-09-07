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    В канадском Онтарио в результате стрельбы ранены три человека

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Три человека получили ранения в результате стрельбы в канадской провинции Онтарио, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Инцидент произошел в городе Сент-Катаринс. В полицию поступил звонок, что в одном из районов города слышны многочисленные выстрелы.

    Прибывшие на место полицейские обнаружили трех пострадавших, которые позднее были госпитализированы. Двое из них находятся в критическом состоянии.

    В настоящее время полиция разыскивает двух подозреваемых. 

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