В канадском Монреале за неделю два раза обстреляли еврейскую школу

Неизвестные два раза за неделю обстреляли еврейскую школу в городе Монреаль в Канаде.

Неизвестные два раза за неделю обстреляли еврейскую школу в городе Монреаль в Канаде.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CTV.

Нападения произошли 9 и 12 ноября, при этом в обоих случаях никто не пострадал. Полицейские обнаружили в здании отверстия от пуль. В первый раз стрельбу слышали ночью, во второй - рано утром. По факту обстрела возбуждено расследование.

Всего с начала войны Израиля и ХАМАС в Монреале зафиксировано 73 преступления против еврейской общины и 25 - в отношении арабской.