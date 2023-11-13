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В канадском Монреале за неделю два раза обстреляли еврейскую школу

В канадском Монреале за неделю два раза обстреляли еврейскую школу Неизвестные два раза за неделю обстреляли еврейскую школу в городе Монреаль в Канаде.
Другие страны
13 ноября 2023 г. 01:21
В канадском Монреале за неделю два раза обстреляли еврейскую школу

Неизвестные два раза за неделю обстреляли еврейскую школу в городе Монреаль в Канаде.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CTV.

Нападения произошли 9 и 12 ноября, при этом в обоих случаях никто не пострадал. Полицейские обнаружили в здании отверстия от пуль. В первый раз стрельбу слышали ночью, во второй - рано утром. По факту обстрела возбуждено расследование.

Всего с начала войны Израиля и ХАМАС в Монреале зафиксировано 73 преступления против еврейской общины и 25 - в отношении арабской.

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