В канадском Калгари из-за инфекции в детсадах пострадали 310 человек

Более 300 человек пострадали из-за вспышки кишечной инфекции в детских садах канадского города Калгари (провинция Альберта).

Более 300 человек пострадали из-за вспышки кишечной инфекции в детских садах канадского города Калгари (провинция Альберта).

Как передает Report со ссылкой на телеканал CBC, по данным Минздрава Альберты, речь идет о кишечной инфекции, возбудителем которой является энтерогеморрагическая кишечная палочка E. coli. Зарегистрировано уже 310 случаев, в том числе пострадали дети. Госпитализирован 21 человек, из них 20 детей. Отмечается, что первый случай зафиксировали две недели назад, а в последние дни начался резкий прирост заразившихся.

Симптомы болезней, вызываемых E. coli, включают боли в кишечнике и диарею, которая в некоторых случаях может сопровождаться кровотечением или переходить в геморрагический колит. Возможны также лихорадка и рвота. Инкубационный период длится от трех до восьми дней, при средней продолжительности - три-четыре дня. Большинство пациентов выздоравливают в течение 10 дней.