В канадском аэропорту приостановили рейсы из-за угрозы взрыва бомбы

В канадском аэропорту приостановили рейсы из-за угрозы взрыва бомбы

Аэропорт Билли Бишоп в Торонто (Канада), приостановил полеты из-за угрозы взрыва. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, местная полиция распространила по этому поводу заявление. Находившееся в аэропорту пассажиры эвакуированы. Полиция

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Аэропорт Билли Бишоп в Торонто (Канада) приостановил полеты из-за угрозы взрыва.



Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, местная полиция распространила по этому поводу заявление.



Находившееся в аэропорту пассажиры эвакуированы.



Полиция задержала двух подозрительных человек. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке Operations at Toronto's Billy Bishop Airport suspended due to suspicious package