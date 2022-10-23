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В канадском аэропорту приостановили рейсы из-за угрозы взрыва бомбы

В канадском аэропорту приостановили рейсы из-за угрозы взрыва бомбы Аэропорт Билли Бишоп в Торонто (Канада), приостановил полеты из-за угрозы взрыва. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, местная полиция распространила по этому поводу заявление. Находившееся в аэропорту пассажиры эвакуированы. Полиция
Другие страны
23 октября 2022 г. 11:20
В канадском аэропорту приостановили рейсы из-за угрозы взрыва бомбы

Аэропорт Билли Бишоп в Торонто (Канада) приостановил полеты из-за угрозы взрыва.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, местная полиция распространила по этому поводу заявление.

Находившееся в аэропорту пассажиры эвакуированы.

Полиция задержала двух подозрительных человек.

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Версия на английском языке Operations at Toronto's Billy Bishop Airport suspended due to suspicious package
Версия на азербайджанском языке Kanadada hava limanında bomba həyəcanı səbəbindən uçuşlar dayandırılıb

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